ليلى علوي: ضريبة الفن إنك ما تقدرش تعيش على طبيعتك.. ودايمًا في شخصيات نفسي أعملها

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت النجمة ليلى علوي لقناة النهار على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي، عن مفهومها لـ”ضريبة الفن”، موضحة أن الشهرة تحمل جوانب جميلة وصعبة في الوقت نفسه.

وقالت علوي: “الفن بيدي الفنان محبة واهتمام وملاحقة، وطبعًا في ضريبة إن نفسك تبقى على طبيعتك زيادة، وتعمل اللي عايزه في الوقت اللي عايزه، خصوصًا أثناء قضاء الوقت مع عائلتي".

وعن الأدوار التي تتمنى تقديمها، أضافت: “أكيد في شخصيات وأفلام وأدوار نفسي أعملها، ولسه في حاجات كتير محققتهاش".

وتُعد ليلى علوي من أبرز النجمات اللاتي حافظن على مكانتهن الفنية لسنوات طويلة، بإطلالاتها المميزة وأعمالها التي تركت أثرًا كبيرًا في السينما والدراما المصرية.



فعاليات الدورة الثامنة



وتألقت فعاليات الدورة الثامنة بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم البرنامج الرسمي عروضًا من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وجاءت السينما المصرية هذا العام بقوة من خلال خمسة أعمال شاركت في مسابقات المهرجان، إلى جانب عرض الافتتاح لفيلم «هابي بيرث داي»، والعرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبطاله وصنّاعه.

تنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين خبرات محلية ودولية، إذ ترأست الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعدد من الأسماء البارزة مثل جيونا نازارو وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.



أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فترأسها الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من هالة جلال ومحمد سعيد أوما وسونا كارابوغوسيان وأسماء المدير.

كما ترأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل، بينما كانت لجنة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية برئاسة جانا وهبة وعضوية مي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.