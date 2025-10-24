نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة السينمائي يعلن “جي أيه” الإماراتية شريك العلاقات العامة للمهرجان في دول الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مهرجان الجونة السينمائي (GFF) عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة جلوبال أدفايزرز (GA)، تصبح بموجبها شركة “جي أيه” شريك العلاقات العامة للمهرجان في دول الخليج، وذلك في إطار تعاون إعلامي وثقافي يهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجالي العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة تبرز الإبداع العربي والإقليمي.

مهرجان الجونة السينمائي يعلن “جي أيه” الإماراتية شريك العلاقات العامة

جاء هذا التعاون بين السيد شادي صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال أدفايزرز، والسيد عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وبحضور السيدة سارة بيسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

اتفاقية التعاون المشترك

وبموجب اتفاقية التعاون المشترك، تتولى شركة جلوبال أدفايزرز “جي أيه” الإماراتية قيادة جهود العلاقات العامة والتغطية الإعلامية للمهرجان في دول الخليج، من خلال تنسيق متواصل مع الجهات الإعلامية، وتنفيذ حملات اتصالية تسهم في تعزيز حضور المهرجان على الساحة الخليجية، ونقل رسالته الثقافية والفنية إلى جمهور أوسع.

تم الإعلان الرسمي عن الشراكة اليوم خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور ممثلين عن المؤسستين وعدد من وسائل الإعلام.

وفي تصريح مشترك، أعرب السيد شادي صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال أدفايزرز، والسيد عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن فخرهما بهذه الشراكة التي تجمع بين مؤسسة إعلامية رائدة ومهرجان سينمائي يعد من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة.

وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء تعاون استراتيجي طويل الأمد، يسهم في دعم التكامل الثقافي وتوسيع نطاق التفاعل الجماهيري مع المهرجان في دول الخليج