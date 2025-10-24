نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أغابيتو" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و"الشيطان والدراجة" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام القصيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بحفل توزيع جوائز المهرجان عن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، حيث حصد فيلم "أغابيتو" من إخراج كايال دانيل روميرو، أرفين بيالرمينو بجائزة نجمة الجونة الذهبية.

فيما حصد جائزة نجمة الجونة الفضية، فيلم "لوينز" من إخراج دوريان جيسبرز، أما جائزة نجمة الجونة البرونزية فذهبت إلى فيلم "فتاة الماء" من إخراج ساندرا ديمازيير.

بينما حصل فيلم "الشيطان والدراجة" من إخراج شارون حكيم على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

ترأست النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ترأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وضمت اللجنة أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة ترأسها مهدي فليفل، وشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما ضمت لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم.