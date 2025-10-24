نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجي علاء تتألق بفستان أبيض في ختام مهرجان الجونة.. والجمهور يلقبها بـ "ملكة الأناقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الكاتبة والستايلست إنجي علاء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل جمع بين الرقي والبساطة، أبرز جمالها ورشاقتها بشكل لافت.

وتميزت إطلالتها بالتفاصيل الهادئة واللمسات الراقية التي تعكس ذوقها المميز في اختيار الأزياء، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أكثر النجمات أناقة على السجادة الحمراء.

وخلال أيام المهرجان، كانت إنجي علاء حديث الجمهور وعدسات الكاميرات، بعد أن ظهرت في أكثر من إطلالة لاقت إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أطلق عليها الجمهور لقب "ملكة الأناقة في الجونة" تقديرًا لأسلوبها الراقي وإطلالاتها المتميزة.

فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

ويسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الجمعة، من خلال الحفل الذى يقام على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، ويشهد الحفل، توزيع جوائز الأفلام الفائزة في المسابقات المختلفة، منها الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة، جائزة سينما من أجل الإنسانية، جائزة نجمة الجونة الخضراء.

عروض افلام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة هذا العام عرض أكثر من 80 فيلما، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230،000 دولار، إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تسلط الضوء على الأفلام التي تناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.