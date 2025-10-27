رئيس وأمناء ملتقي القاهرة الدولي للحكي يهنئون د.ايناس عبدالدايم بإعادة انتخابها رئيسًا لـ "المجمع العربي للموسيقى"

القاهرة - محمد ابراهيم - قدم المخرج عادل حسان رئيس ملتقي القاهرة الدولي للحكي، ودكتور محمد فتحي أمين عام مجلس أمناء الملتقي، وجميع العاملين بالإدارة التنفيذية والفنية للملتقي، التهنئة للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الأسبق، رئيس مجلس أمناء الملتقي، عقب انتخابها مجددا لرئاسة رئيسًا للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية.



كان المؤتمر العام الثامن والعشرون للمجمع العربي للموسيقى انعقد في دولة الكويت يومي 24 و25 تشرين أكتوبر 2025، وإضافة لانتخاب د. إيناس عبد الدايم رئيسًا لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تمتد حتى عام 2029. تقديرًا لدورها القيادي وجهودها المستمرة في دعم المشهد الموسيقي العربي وتطوير برامجه ومشروعاته، ناقش المؤتمر إطلاق منصّة عربية للتعليم الموسيقي الرقمي.



وكان ملتقي القاهرة الدولي للحكي الذي انعقدت دورته الأولى، في إبريل الماضي برعاية وزارة الثقافةالمصرية، اختار دكتورة إيناس عبد الدايم - رئيسًا لمجلس امناءه، حيث ساهمت بجهد وافر في إنجاح الملتقي، وخروجه بشكل فاق التوقعات.