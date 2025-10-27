بالصور.. طلاب أكاديمية MBC يعرضون مشاريعهم الفنية في ختام مهرجان "دي-كاف"

القاهرة - محمد ابراهيم - أسدل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) الستار على دورته الثالثة عشرة مساء أمس الأحد، باحتفالية مميزة شهدت عرض مشروعات المتدربين في أكاديمية MBC، لتكون ختامًا مثاليًا لرحلتهم التدريبية التي هدفت إلى تمكين جيل جديد من المبدعين في مجالات الفنون الأدائية والمشروعات متعددة التخصصات.

ويأتي برنامج أكاديمية MBC ثمرة تعاون مشترك بين مؤسسة وصلة للفنون والمشرق للإنتاج ومهرجان دي-كاف، في مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات الشباب الطموح في مجالات الإدارة الثقافية، ومنحهم الأدوات والمعرفة اللازمة لدخول عالم الفنون بثقة واحتراف.

صُمم البرنامج ليكون جسرًا بين الدراسة النظرية والخبرة العملية، حيث يتعرف المشاركون على آليات تنظيم وإدارة المهرجانات، ويكتسبون فهمًا أعمق لطبيعة العمل الثقافي والفني في العالم العربي.

وفي عامه الثاني، منح البرنامج المتدربين فرصة لتطوير مشروعاتهم الخاصة على مدار فترة التدريب، إلى جانب خوضهم تجارب ميدانية داخل فرق عمل مهرجان “دي-كاف”، مثل الإنتاج والتنسيق والتسويق والعلاقات العامة. هذه التجربة العملية منحتهم نظرة واقعية إلى ما يدور خلف كواليس تنظيم المهرجانات الفنية الكبرى، وكيفية التعامل مع تحدياتها اليومية.

كما ركّز البرنامج على أهمية بناء الشبكات المهنية وتبادل الخبرات، من خلال توفير فرص للتواصل المباشر مع فنانين ومديرين ثقافيين من العالم العربي وخارجه، مما أتاح للمشاركين تطوير علاقاتهم وبناء مسارات مهنية واعدة في قطاع الفنون.

وأسهم البرنامج في تعميق فهم المشاركين لطبيعة المشهد الفني العربي وتحدياته، مع تزويدهم بقدرة على صياغة استراتيجيات إبداعية تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية وتواكب التطورات العالمية في الفنون والإدارة الثقافية.