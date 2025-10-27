الفنان محمد التاجي ضيف بودكاست "شادي والنجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلّ الفنان الكبير محمد التاجي ضيفًا على حلقة جديدة من بودكاست "شادي والنجوم"، الذي يقدّمه الإعلامي شادي محمد عبر منصات السوشيال ميديا لراديو "في السكة". وجاء اللقاء مليئًا بالطاقة والضحك والذكريات من مشواره الفني الطويل.

محمد التاجي ضيف بودكاست “شادي والنجوم”

وخلال الحلقة، تحدّث التاجي عن بداياته في عالم الفن، واستعاد كواليس عدد من أبرز أعماله الدرامية والمسرحية، كما شارك الجمهور مواقف طريفة جمعته بكبار النجوم.

تفاصيل الحلقة

وأعرب التاجي عن رأيه في واقع الدراما المصرية حاليًا، مؤكدًا أن "الفن الحقيقي لا يختفي ما دام هناك من يعمل بإخلاص ويقدّم رسالة محترمة".

الإعلامي شادي محمد نجح كعادته في خلق أجواء حوارية خفيفة وتلقائية، جمعت بين المتعة والضحك، ما جعل الحلقة قريبة من قلوب الجمهور.

وجاءت الحلقة بتنسيق إعلامي من ولاء السيد، التي حرصت على خروجها بأفضل صورة ممكنة من حيث التنظيم والشكل العام على السوشيال ميديا.

بودكاست "شادي والنجوم"

يُذكر أن بودكاست "شادي والنجوم" أصبح من أنجح البرامج على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بفضل قدرته على المزج بين الترفيه والعمق، وتقديم حوارات إنسانية قريبة من النجوم والجمهور في آن واحد.