بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل "كارثة طبيعة" بطولة محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة الشابة مهرة مدحت لخوض تجربة جديدة في عالم الدراما من خلال مشاركتها في مسلسل "كارثة طبيعية" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام والفنانة جهاد حسام الدين، والمقرر عرضه يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري عبر منصة WATCH IT.

وتظهر مهرة خلال أحداث المسلسل بشخصية "نيرمين"، وهي صديقة البطلة "شروق" التي تقدمها الفنانة جهاد حسام الدين، كما تجمعهما علاقة قوية داخل العمل إذ تعملان في نفس المكان، وتدور أغلب الأحداث بينهما في أجواء تجمع بين الدراما والواقعية مع لمسات من الكوميديا التي تميز العمل.

وكشفت مهرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدة أن التعاون مع الفنان محمد سلام والفنانة جهاد حسام الدين كان ممتعًا ومليئًا بالطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أن المسلسل مختلف تمامًا عن الأعمال الدرامية التقليدية، ويحمل فكرة جديدة تمس حياة الناس بشكل واقعي.

وقالت مهرة مدحت إن الجمهور متحمس جدًا لمتابعة المسلسل قبل عرضه، وهو ما يجعلها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الدور الذي تقدمه، موضحة أن شخصية "نيرمين" تمثل جانبًا من الفتيات العاملات اللواتي يواجهن صعوبات الحياة اليومية بعزيمة وابتسامة.

وأضافت أنها تتمنى أن يحقق العمل النجاح الذي يستحقه، وأن يلمس قلوب المشاهدين كما لمس قلبها عند قراءتها للسيناريو لأول مرة، مؤكدة أن "كارثة طبيعية" سيكون خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، ويبرز قدراتها كممثلة شابة تبحث دائمًا عن أدوار متنوعة ومختلفة.

جدير بالذكر أن مهرة مدحت شاركت مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت صدى جيدًا لدى الجمهور، منها مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في حكاية "هند"، ومسلسل "قواعد الطلاق الـ45"، بالإضافة إلى الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وفيلم "حظر تجول".

