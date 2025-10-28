طارق النهري ينضم إلى «المداح 6» بدور غامض يحمل مفاجأة للجمهور في رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن الفنان طارق النهري عن مشاركته في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، في خطوة جديدة تعكس استمرارية نجاح هذا العمل الدرامي الذي أصبح من العلامات البارزة في الموسم الرمضاني.

ويخوض النهري التجربة بدور ضيف شرف يحمل الكثير من الغموض والإثارة، مؤكدًا أن الشخصية الجديدة ستكون محورًا لأحداث غير متوقعة ضمن الخط الدرامي للجزء السادس، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وأعرب النجم الكبير عن سعادته بالانضمام مجددًا لعالم «المداح»، مشيرًا إلى أن العمل استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق مكانة مميزة بين الجمهور بفضل حبكته المشوقة ورسائله الإنسانية والروحية العميقة.

ويأتي الجزء الجديد من «المداح» وسط توقعات كبيرة من الجمهور بمزيد من المفاجآت والتصاعد الدرامي، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته الأجزاء السابقة من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان، وإخراج أحمد سمير فرج.