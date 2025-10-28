مسلم يرد بقوة على شائعة عودته لطليقته: "هو كل حاجة بقت تريند؟



القاهرة - محمد ابراهيم - أثار المطرب مسلم جدلًا جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شارك متابعيه صورة حديثة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب تعليقًا غامضًا قال فيه: "كل مقول وجع كان يوم وهيفارق يزيد وجعي مع الأيام... قريبًا."

العبارة فتحت باب التكهنات بين جمهوره حول ما إذا كان يلمح إلى عمل فني جديد أو رسالة شخصية خفية، خاصة بعد انتشار فيديو قديم له مع طليقته يارا تامر أثناء وجودهما في أحد محال الهواتف المحمولة، ما دفع البعض للحديث عن احتمالية عودتهما مجددًا.

لكن مسلم لم يصمت طويلًا، حيث خرج عن صمته ونفى هذه الشائعات تمامًا، مؤكدًا أن الفيديو المتداول قديم ولا يمت للواقع الحالي بصلة، قائلاً: "إيه القرف ده! هو بجد الناس بقت مستنية أي تريند وخلاص؟ حتى في البيوت والزواج والطلاق بقى هزار وتريند؟"

وأوضح المطرب الشاب تفاصيل الواقعة قائلاً: "امبارح كنت بشتري تليفون جديد زي أي بني آدم، وصاحب الستور نزل فيديو قديم ليا أنا وطليقتي وقال إنه جديد وإننا رجعنا لبعض، رغم إن الفيديو ده من زمان، وأنا كنت بشتري التليفون لنفسي، ومتصورت بتنين عشان كنت بنقي بين المساحات، واختارت واحد وروحت."

واستطرد مسلم معبرًا عن استيائه من استغلال حياته الخاصة لصنع تريندات زائفة: "بجد مش مقدر حجم المشاكل اللي ممكن يسببها الكلام ده، بس أنا حبيت أوضح لأني ما بحبش المرض وحب الشهرة بالطريقة دي."

واختتم حديثه بتوضيح موقفه من طليقته، قائلًا:"مافيش بيني وبينها غير كل احترام، وشكرًا."

يُذكر أن مسلم ويارا تامر كانا قد انفصلا منذ فترة، بعد علاقة أثارت الكثير من الجدل على السوشيال ميديا، ليعود اسمهما من جديد إلى واجهة الحديث بسبب فيديو مفبرك أشعل مواقع التواصل قبل أن يضع المطرب الحقيقة في نصابها.