سيمون توجه رسالة إنسانية مؤثرة: "كل إنسان أدرى بنفسه وبعلاقته مع الله"

القاهرة - محمد ابراهيم -



وجهت الفنانة سيمون رسالة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تحدثت فيها عن فلسفتها في الحياة وكيفية تعاملها مع المواقف الصعبة، سواء كانت عامة أو شخصية، مؤكدة أن الإنسان يجب أن يكتفي بفعل ما يستطيع دون أن يفرض آراءه أو ينظّر على الآخرين.

وقالت سيمون في رسالتها: "في المواقف الصعبة العامة أو الشخصية، كل إنسان يعمل ما يستطيعه بقدر ما يستطيعه، والأهم ألا يُنظّر أحد على أحد، فكل إنسان أدرى بنفسه وبعلاقته مع الله، وبما يناسبه في حياته."

وأضافت الفنانة أن من أهم الدروس التي تعلمتها في حياتها هي احترام خصوصية الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم أو إطلاق الأحكام عليهم، مشيرة إلى أنها تفضل التركيز على نفسها وعلى علاقتها بخالقها بدلاً من الانشغال بآراء الآخرين أو محاولة تصحيحهم.

واختتمت سيمون حديثها بتأكيدها أن هذا النهج هو ما تربت عليه وتعلمته منذ الصغر، معتبرة أن السلام الداخلي والرضا هما مفتاحا الطمأنينة والسعادة الحقيقية في حياة أي إنسان.

الرسالة لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي عبّر عن إعجابه بحكمتها وهدوئها الدائم، مؤكدين أنها دائماً ما تعكس جانباً روحانياً وإنسانياً في كلماتها ومواقفه