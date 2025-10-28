عودة الكبار إلى الساحة.. يسرا وهند صبري وماجد الكدواني يقودون سباق دراما رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد مواسم غاب فيها عدد من أبرز نجوم الدراما المصرية عن المنافسة الرمضانية، يبدو أن رمضان 2026 سيشهد عودة قوية ومليئة بالإثارة، حيث يستعد نجوم من الصف الأول لتجديد حضورهم على الشاشة بأعمال منتظرة بشغف من الجمهور، يأتي في مقدمتهم يسرا، هند صبري، ماجد الكدواني، يوسف الشريف، محمد إمام، خالد النبوي، أمير كرارة، وكريم محمود عبد العزيز.

يسرا.. عودة ملكة الدراما

بعد غياب دام عامين، تعود الفنانة الكبيرة يسرا بمسلسل جديد بعد آخر ظهور لها في “1000 حمد الله على السلامة” عام 2023، لتستعيد مكانتها المعتادة في قائمة الأعمال الرمضانية الأكثر انتظارًا.





ماجد الكدواني.. سنة أولى بطولة مطلقة

النجم ماجد الكدواني يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "سنة أولى طلاق" من إخراج كريم العدل، ليقدّم تجربة درامية مختلفة بعد آخر ظهور له كضيف شرف في “الهرشة السابعة” عام 2023.





يوسف الشريف.. الغائب العائد بعد 4 سنوات

يعود يوسف الشريف إلى جمهوره بعد غياب طويل منذ مسلسل “كوفيد-25” عام 2021، الذي حقق وقتها صدى واسعًا، ليخوض تجربة جديدة في موسم 2026 وسط ترقب كبير من جمهوره المخلص.





محمد إمام.. الكينج في رمضان

الفنان محمد إمام يستعد لتقديم مسلسل "الكينج" بعد غيابه عن موسم 2025، حيث كانت آخر أعماله الرمضانية “كوبرا” في 2024، ويبدو أنه يخطط لعودة تحمل طابع الأكشن والإثارة كعادته.





خالد النبوي.. إمبراطورية جديدة

الفنان خالد النبوي يواصل حاليًا التحضيرات لمسلسله الجديد بعد آخر ظهور له في “إمبراطورية ميم” رمضان 2024، في عودة تؤكد استمرار حضوره المميز في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الإنساني.





أمير كرارة.. رأس الأفعى يشعل الموسم

يستعد أمير كرارة للظهور في عمل جديد بعنوان "رأس الأفعى"، بعد نجاحه في “بيت الرفاعي” عام 2024، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز أعمال الأكشن في الموسم المقبل.





كريم محمود عبد العزيز.. دم جديد في الدراما

النجم كريم محمود عبد العزيز يخوض السباق بمسلسل "دم حر"، بعد غيابه في رمضان الماضي، ليستكمل مسيرته بخطوات واثقة بعد النجاح الذي حققه في “خالد نور وولده نور خالد”.





هند صبري.. عودة أنيقة بعد غياب

النجمة التونسية هند صبري تستعد لعمل جديد يعيدها إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 أعوام منذ “هجمة مرتدة”، لتعود بطاقة فنية متجددة وإطلالة ينتظرها الجمهور العربي.



موسم استثنائي يليق بالدراما المصرية

عودة هذه الأسماء الكبيرة تعيد وهج الدراما الرمضانية إلى الصدارة، وتعد بموسم مليء بالمنافسة والتنوع بين الأكشن، الدراما الاجتماعية، والكوميديا الهادفة، في وقت يترقب فيه الجمهور بشغف عودة الدراما المصرية إلى مجدها الذهبي.

