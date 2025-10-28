ريهام حجاج تستعد لموسم رمضان 2026 بـ«توابع».. بداية تصوير ديسمبر المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تستعد الفنانة ريهام حجاج لخوض تجربة درامية جديدة خلال موسم رمضان 2026 من خلال مسلسلها المنتظر «توابع»، الذي يشهد حاليًا مرحلة التحضيرات النهائية واختيار باقي فريق العمل قبل انطلاق التصوير رسميًا مطلع ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا المشروع الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققته ريهام حجاج في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «أثينا»، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور لما تضمنه من أحداث مشوقة ودراما إنسانية قوية.

ويُعد «توابع» من الأعمال التي يُنتظر أن تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا عن تجارب ريهام السابقة، إذ يجمع بين الغموض والتشويق، مع التركيز على صراعات إنسانية تدور في أجواء مثيرة، ويجري العمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لاختيار مواقع التصوير والفنانين المشاركين.

أما مسلسل «أثينا» الذي تألقت فيه ريهام العام الماضي، فقد تناول قصة مراسلة تعود لعالم الإعلام بعد مأساة شخصية كبرى، لتجد نفسها في مواجهة عالم مظلم مليء بالمخاطر. وشاركها البطولة عدد من النجوم منهم أحمد مجدي، عمر السعيد، سوسن بدر، نبيل عيسى، ومحمود قابيل، وكان من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد ناير.

بهذا، تعود ريهام حجاج إلى جمهورها في رمضان القادم بمشروع جديد يُتوقع أن يكون من أبرز الأعمال المنتظرة في دراما 2026.

