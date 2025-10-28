نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يكشف أسرار مواجهة خوفه من الظلام.. وذكريات خاصة مع عمر الشريف و"لعنة الفراعنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس عن جانب إنساني نادر من حياته، متحدثًا عن خوفه في طفولته وكيف تغلب عليه ليصبح أحد أبرز علماء الآثار في العالم، وقال حواس خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، إنه كان يخاف من الظلام عندما كان صغيرًا، وذات مرة دخل السينما وخرج ليلًا فشعر بالخوف، لكن عندما بدأ العمل في مجال الآثار واجه ذلك الخوف داخل أحد الأنفاق الأثرية.

تصريحات زاهي حواس

وأوضح أنه قرر مواجهة خوفه بالنزول إلى نفق عمقه 20 مترًا، وكانت تلك لحظة فارقة في حياته المهنية، مضيفًا: "أول مومياء شُفتها كانت لكاهن، وقعدت قدامها فترة طويلة أتأملها، وكانت بداية رحلة شغفي بالآثار".

وأشار حواس إلى أنه في العصر الحديث فتح أحد التوابيت الأثرية بنفسه، وظل ينتظر النتيجة لمدة ربع ساعة كاملة، موضحًا أن ما يسمى بـ "لعنة الفراعنة" له تفسير علمي، قائلًا: "لما تفتح غرفة مقفولة من آلاف السنين بتكون مليانة جراثيم، ولو ما تهويش المكان ممكن تموت، لأن الفراعنة كانوا بيحنطوا الجسم بعد إزالة الأعضاء كلها ما عدا القلب، وكانوا بيستخدموا القماش والحنة والكتان في التحنيط".

كما تحدث حواس عن علاقته القوية بالفنان الراحل عمر الشريف، قائلًا: "كنت أقرب أصدقاؤه، لكنه في آخر أيامه ما كانش يعرفني بسبب مرض ألزهايمر، وكان دايمًا بيستناني ونتقابل كل أسبوع أنا وهو وأنيس منصور وأحمد زكي ومفيد فوزي".

وتابع العالم الأثري: "عمر الشريف كان محبوب جدًا من السيدات في إيطاليا، وكان أهلاوي صميم وصديق صالح سليم، وكان فيه اقتراح زمان لتقديم جزء تاني من إشاعة حب بدور يوسف وهبي".



وأضاف أن الشريف لم يكن يعلم بوفاة الفنانة فاتن حمامة بسبب ألزهايمر، كما أنه لم يعترف بابنه المقيم في إيطاليا رغم الشبه الكبير بينهما، معتبرًا أن ابنه الحقيقي هو طارق الذي يعيش معه.

واختتم حواس حديثه بالإشارة إلى أهم اكتشافاته الأثرية مثل وادي المومياوات الذهبية، والمدينة الذهبية في الأقصر، والهرم المجاور لهرم خوفو، مؤكدًا أنها تُعد من أعظم الاكتشافات في العصر الحديث، كما تحدث عن حضوره مئوية النادي الأهلي قائلًا: "قلت وقتها إن الفراعنة كلهم أهلاوية، وعمرو أديب زعل، فقلت له الزملكاوية بنوا خوفو".

وأكد حواس أنه عاش لحظات خطرة خلال عمله، حيث نزل في بئر داخل صندوق متصل بآلة وظل بداخله لمدة ساعة بين الحياة والموت، واصفًا تلك التجربة بأنها من أصعب المواقف في مسيرته.