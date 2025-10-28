نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل عدد من نجوم الفن والغناء ممن شاركوا في حفل ذكرى انتصار أكتوبر، ضيوفًا في حلقة الجمعة المقبلة من برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON".

حمزة العيلي وندى موسى

وقدم كل من حمزة العيلي وندى موسى وأحمد السلكاوي بطولة مسرحية درامية كانت تنقل المشاعر الملتبسة لدى المصريين قبل أيام من نصر أكتوبر العظيم.

تفاصيل اللقاء

ويقول العيلي إنه يشعر بالفخر للمشاركة في هذا الحدث، حيث أدى دور ضابط في الجيش يحاول بث الأمل في روح المواطنين حتى جاءت لحظة النصر.

فيما يذكر العيلي أنهم أجروا أكثر من 20 بروفة من أجل الوصول إلى أفضل نسخة لتقديمها في الحفل الذي نظمته إدارة الشؤون المعنوية.

أما الفنانة ندى موسى فتؤكد أنها أثناء التحضير للمسرحية سمعت بعض الشهادات من أبطال حقيقين شاركوا في النصر وقتها شعرت بعزة كبيرة لهذا البلد.

كما يظهر في الحلقة نجوم الغناء الذين أدوا الأغاني الوطنية التي شهدتها الندوة التثقيفية في ذكرى انتصار أكتوبر، ويغني كل من محمد عدوية وهايدي موسى ومينا عطا مقطوعات غنائية وطنية.

ويقول عدوية إنه في كل مرة يشارك في مثل تلك الحفلات الوطنية يشعر أنها إضافة جديدة حدثت له في مشواره الفني.