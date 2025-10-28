الارشيف / فن ومشاهير

نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي"

0 نشر
0 تبليغ

  • نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي" 1/7
  • نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي" 2/7
  • نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي" 3/7
  • نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي" 4/7
  • نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي" 5/7
  • نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي" 6/7
  • نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع "معكم منى الشاذلي" 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل عدد من نجوم الفن والغناء ممن شاركوا في حفل ذكرى انتصار أكتوبر، ضيوفًا في حلقة الجمعة المقبلة من برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON".

fa8682b1e2.jpg
24d0795ca9.jpg

حمزة العيلي وندى موسى

 

وقدم كل من حمزة العيلي وندى موسى وأحمد السلكاوي بطولة مسرحية درامية كانت تنقل المشاعر الملتبسة لدى المصريين قبل أيام من نصر أكتوبر العظيم.

c9e77c8a85.jpg
b95a9d3add.jpg

تفاصيل اللقاء 

 

ويقول العيلي إنه يشعر بالفخر للمشاركة في هذا الحدث، حيث أدى دور ضابط في الجيش يحاول بث الأمل في روح المواطنين حتى جاءت لحظة النصر.

 

فيما يذكر العيلي أنهم أجروا أكثر من 20 بروفة من أجل الوصول إلى أفضل نسخة لتقديمها في الحفل الذي نظمته إدارة الشؤون المعنوية.

 

أما الفنانة ندى موسى فتؤكد أنها أثناء التحضير للمسرحية سمعت بعض الشهادات من أبطال حقيقين شاركوا في النصر وقتها شعرت بعزة كبيرة لهذا البلد.

b05d0b9e1a.jpg
5203f1a70b.jpg

كما يظهر في الحلقة نجوم الغناء الذين أدوا الأغاني الوطنية التي شهدتها الندوة التثقيفية في ذكرى انتصار أكتوبر، ويغني كل من محمد عدوية وهايدي موسى ومينا عطا مقطوعات غنائية وطنية.

 

ويقول عدوية إنه في كل مرة يشارك في مثل تلك الحفلات الوطنية يشعر أنها إضافة جديدة حدثت له في مشواره الفني.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا