برومو مسلسل "كارثة طبيعية" لـ محمد سلام يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر برومو مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمدر سلام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد تحقيقه أكثر من مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة فقط من طرحه عبر منصات السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط يبدأ حياته الزوجية بأحلام صغيرة وطموحات كبيرة، لكنه يتلقى صدمة حياته عندما تكتشف زوجته أنها حامل في خمسة توائم دفعة واحدة، ومن هنا تبدأ الكارثة الكوميدية التي تُحوّل يومياته إلى مغامرة مليئة بالمفاجآت والاختبارات الصعبة، بينما يحاول جاهدًا مواجهة أعباء المعيشة وضغوط المسؤولية.

أبطال وصناع مسلسل "كارثة طبيعية"



المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض (صاحب نجاح "بالطو")، وإخراج حسام حامد، ويشارك في البطولة كل من كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، وحمزة العيلي، ليكتمل طاقم عمل قوي قادر على تقديم عمل اجتماعي مختلف.