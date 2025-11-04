نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المقاولون: الخطيب أسطورة مصر من حيث الشعبية ومحمد صلاح لا يقارن بأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أن حازم إمام نجم الزمالك السابق هو أمهر لاعب في تاريخ الكرة المصرية، مُشيرًا إلى أن ما قدمه داخل الملعب لا يزال محفورًا في ذاكرة الجماهير.

وأضاف حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو أسطورة الكرة المصرية الحقيقية في العصر الحديث، ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، نظرًا لما حققه من إنجازات عالمية غير مسبوقة.

وتابع حمودة أن محمود الخطيب يعد أسطورة كرة قدم من حيث الشعبية الجارفة التي يتمتع بها، مشددًا في الوقت نفسه على أن مصطفى شوبير هو أفضل حارس مرمى في مصر حاليًا بالنظر إلى مستواه الحالي وثبات أدائه".

واختتم: "محمد عبد المنعم أفضل مدافع مصري ومحمد الشيبي الأفضل في الظهير الأيمن وباقي الأظهرة شبه بعضها".