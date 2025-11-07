نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب فهمي يدخل عالم الغموض في «السرايا الصفرا» ويجسد طبيبًا يتحكم في مصائر الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في أجواء ودية تملؤها الحماسة والتفاؤل، وقع النجم إيهاب فهمي رسميًا على عقد مشاركته في مسلسل «السرايا الصفرا» المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته الفنية التي توازن بين الدراما الإنسانية والغموض النفسي.

وجاء توقيع العقد خلال جلسة جمعت بين المنتج محروس المصري والمخرج جوزيف نبيل، بحضور مينا المصري المشرف العام على العمل، في خطوة تؤكد أن المسلسل يُحضر له بعناية ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.

ويجسد إيهاب فهمي في العمل شخصية طبيب داخل مستشفى للأمراض العقلية، شخصية معقدة ومليئة بالأسرار، يتحكم في مصائر عدد من الشخصيات التي تدور حولها الأحداث، ليقود الجمهور إلى عالمٍ من التشويق النفسي والمفاجآت غير المتوقعة. ومع تصاعد الأحداث، تتكشف خيوط خفية تكشف الوجه الحقيقي للطبيب وتعيد رسم ملامح القصة من جديد داخل أروقة المستشفى التي تُعد محور الدراما.

المسلسل الذي كتبه المؤلف حسين مصطفى محرم، يُعد أول تعاون بين شركة رمسيس المصري للإنتاج الفني والفنان إيهاب فهمي، وسط آمال كبيرة بأن يحقق العمل صدى قويًا في موسم رمضان 2026، خاصة مع توليفة تجمع بين دراما التشويق النفسي والعمق الإنساني في الطرح.

ويُذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها الفنان إيهاب فهمي كانت مسلسل «أزمة ثقة» الذي عُرض مؤخرًا على شاشة «أون»، إلى جانب مشاركته المميزة في مسلسل «إش إش» خلال موسم رمضان 2025، ليواصل خطواته المتأنية نحو أدوار أكثر نضجًا وتميزًا تثبت مكانته في قلوب الجمهور.