عاجل.. وفاة والد الفنان محمد رمضان والجنازة ظهرا بمسجد مصطفى محمود

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» منذ قليل وفاة والده.

و كتب محمد رمضان: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥، رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر، اللهم اسكنه فسيح جناتك".

وتصدّر اسم الفنان محمد رمضان مواقع البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بحبسه لمدة عامين مع كفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك على خلفية نشره محتوى غنائي على مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص، والمقصود هنا أغنيته المثيرة للجدل «رقم واحد يا أنصاص».

وأحالت جهات التحقيق الفنان محمد رمضان للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بنشر الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته الجهات القانونية مخالفة للقوانين المنظمة لحقوق النشر والإنتاج الفني في مصر.

القضية لم تتوقف عند حدود الترخيص فقط، إذ أقام أحد المحامين دعوى قضائية ضد الفنان، اتهمه فيها بنشر أغنية تحمل محتوى يخالف القيم والعادات والتقاليد المصرية، مؤكدًا في دعواه أن كلمات الأغنية «تحض على العنف، وتروج لفكرة الاعتداد بالنفس بشكل سلبي، وتحتوي على ألفاظ خارجة عن الذوق العام».