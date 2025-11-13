نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة هيدي كرم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 46، بإطلالة لافتة جمعت بين الأناقة والرقي، حيث اختارت فستانًا باللون النبيذي الداكن بتصميم ملكي خطف الأنظار.

وجاء فستان النجمة هيدي كرم، بجزء علوي من قماش لامع ومشغول بتطريز ناعم أبرز رشاقتها، بينما تميز الجزء السفلي بتنورة من الساتان الفاخر واسعة ومنسدلة تمنح الإطلالة لمسة راقية، مع فتحة أمامية طويلة.

واعتمدت هيدي كرم تسريحة شعر مموج ومنسدل على الكتفين بتدرجات اللون البني الذهبي، مع مكياج ناعم، كما نسّقت الإطلالة مع كلتش أسود لامع وإكسسوارات بسيطة زادت من أناقتها.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.