أحمد جودة - القاهرة - سحب رعدية وأمطار متفاوتة على 6 محافظات كبرى في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة على محافظات مطروح، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، العلمين، شمال البحيرة، وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين متوسطة وغزيرة أحيانًا.

وحذرت الأرصاد من خطورة ضربات البرق والرعد خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية قد تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة مع مرور الوقت.

تأتي هذه التغيرات الجوية ضمن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدة مناطق في مصر خلال الأيام المقبلة، ويُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والتنقلات الخارجية.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض آخر على سطح البحر المتوسط، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

أمطار رعدية على السواحل والوجه البحري

وأوضحت "منار غانم" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء الخميس، أن عددًا من المحافظات الساحلية بدأت بالفعل في تسجيل تساقط أمطار متوسطة إلى رعدية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة على معظم محافظات الجمهورية

وأضافت أن بعض مناطق الوجه البحري تشهد كذلك أمطارًا تتراوح شدتها من متوسطة إلى غزيرة، وتختلف من محافظة إلى أخرى حسب موقعها من مركز المنخفض.

استمرار الحالة الجوية حتى الغد

وأكدت الهيئة أن سقوط الأمطار مستمر حتى يوم الغد، مع احتمال زيادة شدتها على بعض المناطق على مدار اليوم، حيث من المتوقع أن يصاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، إضافة إلى احتمالية تساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وحذّرت هيئة الأرصاد من احتمال تشكّل السيول في مناطق من شمال سيناء نتيجة غزارة الأمطار، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والمباني المتهالكة حرصًا على السلامة العامة.

شبورة كثيفة صباحًا وتحذير من انعدام الرؤية

حذّرت الهيئة من تشكل شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي لانعدام الرؤية.

احتمالية السيول وتساقط البرد في شمال سيناء

ذكرت الأرصاد أن السحب الرعدية القوية قد تتسبب بنسبة 30% في تكوّن السيول على مناطق من شمال سيناء، إلى جانب تساقط حبات البرد، ونشاط الرياح القوية المصحوبة بالصواعق في بعض المناطق.