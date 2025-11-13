مواقف طريفة وحكايات لا يعرفها أحد.. محمد عبدالعزيز يكشف الأسرار الخفية لكوميديا الزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - في جلسة حوارية استثنائية بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، كشف المخرج الكبير محمد عبدالعزيز عن تفاصيل تجربته الطويلة مع الفنان عادل إمام، وأكد أن التعاون بينهما كان نقطة تحول حقيقية في مسيرة الزعيم السينمائية، حيث كان هو من رشحه لأول دور سينمائي.

قال عبدالعزيز: "أنا أول من رشح عادل إمام لدور سينمائي في فيلم عُرض بمهرجان التليفزيون، وبعدها بدأنا العمل معًا في فيلم (جنس ناعم)، واستمر تعاوننا سنوات طويلة، وفي بعض المواسم كنا نقدم أربعة أفلام دفعة واحدة."

سر إدارة الكوميديا ونجاح الزعيم

واوضح عبدالعزيز أن إدارة الممثلين الكوميديين، وعلى رأسهم عادل إمام، تتطلب حسمًا وانضباطًا شديدين: "مخرج الكوميديا أصعب من مخرج التراجيديا، لأن الممثل الكوميدي دائما يبحث عن الإفيه، وهذا قد يبعده عن رسالة الفيلم. لذلك يجب على المخرج أن يفرض شخصيته ويحافظ على توازن المشهد."

وأضاف: "عادل إمام كان يحب النقاش والتفكير، لكن وقت التصوير الالتزام كان مقدسًا، وده سر النجاح."

موقف طريف مع الزعيم

خلال الندوة، روى عبدالعزيز موقفًا طريفًا جمعه بعادل إمام أثناء التحضير لفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين"، حيث اعتذر الزعيم أولًا قائلًا إن الفيلم "وحش"، لكنه أصر على المشاركة.

وأوضح عبدالعزيز: "اشتغل متضرر وبعد عرض الفيلم فوجئ بالإقبال وقال لي: حفلة عشرة كامل العدد! ودخلنا نشوف الفيلم وقال: مش ده السيناريو اللي أنا قريته."

الكوميديا لم تختاره.. جاءت له

وعن علاقته بالكوميديا، أكد عبدالعزيز: "الكوميديا أنا مروحتش ليها.. هي اللي جاتلي، بدأت بالتراجيدي وبعدها جات الكوميديا لوحدها."