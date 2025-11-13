محمد عبد العزيز يكشف خطة نجله لإعادة عادل إمام بطريقة عصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج الكبير محمد عبد العزيز عن مفاجأة سينمائية مثيرة، وذلك في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يقام اليوم الخميس 13 نوفمبر، ماستر كلاس بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا" مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز.

وأعلن المخرج محمد عبد العزيز أن نجله كريم عبد العزيز يسعى لإحياء واحدة من أيقونات السينما المصرية، شخصية الزعيم عادل إمام، من خلال تقديم نسخة جديدة من فيلم "انتخبوا الدكتور سليمان".

وأوضح عبد العزيز أن كريم لم يكتفِ بالفكرة فقط، بل بدأ بالفعل التواصل مع المخرج مروان حامد لدراسة كيفية تحويل الفيلم إلى نسخة عصرية تناسب أذواق الجمهور الحالي، مع الاحتفاظ بروح العمل الأصلي وأسلوبه الكوميدي المميز.

في السياق نفسه، يستعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 لاستقبال الجمهور من 12 إلى 21 نوفمبر، بمشاركة نحو 150 فيلمًا عالميًا، المهرجان يعد بتجربة سينمائية شاملة، تجمع بين جمهور السينما والنقاد، وتعرض أفضل الإنتاجات من مختلف أنحاء العالم، لتكون منصة للتنوع الفني والإبداعي.

يُذكر أن منصة «WATCH IT» هي المنصة الحصرية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.

وتُقام العروض في مجموعة من القاعات داخل دار الأوبرا المصرية، منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، ومسرح وسينما الهناجر، ومركز الإبداع الفني، إضافةً إلى مواقع عرض خارجية مثل قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وسينما الزمالك 1 و2، وسينما فوكس في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور وإتاحة فرصة أكبر لمحبي السينما لمتابعة الفعاليات.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.