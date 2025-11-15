نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يطمئن الجمهور بعد حادث شقيقه أحمد: "الحمد لله بخير" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان عمرو سعد عن تعرض شقيقه النجم أحمد سعد لحادث سير، معتذرًا لزملائه والإعلاميين عن صعوبة الرد في الوقت الحالي، ومعبّرًا عن شكره لكل من تواصل واهتم.



وقال عمرو سعد، في تصريحات صحفية إنه يتواجد داخل المستشفى لمرافقة شقيقه منذ لحظة وصوله، موضحًا أن الأطباء يجرون فحوصات وتحاليل شاملة للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أن حالة أحمد سعد مستقرة ومطمئنة حتى الآن، قائلًا: "الحمد لله خير"، وموجّهًا الشكر للجمهور على دعواتهم ودعمهم المستمر.