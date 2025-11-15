أحمد سعد يتصدر تريند جوجل بعد تعرضه لحادث سير مروع بطريق السخنة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر المطرب المصري أحمد سعد تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما فاجأ جمهوره بخبر تعرضه لحادث سير مروع على طريق السخنة، في واقعة أثارت قلق محبيه داخل مصر وخارجها. ووفق المعلومات المتداولة، فإن الحادث وقع منذ قليل أثناء عودة الفنان من أحد الارتباطات، فيما تتواصل الاطمئنانات من المقربين على حالته الصحية.

وجاء تصدر أحمد سعد للتريند متزامنًا مع حالة كبيرة من الاهتمام الجماهيري، خاصة أنه يعيش فترة من التألق الفني والنجاحات المتواصلة، كان آخرها حفله الغنائي الضخم الذي أحياه مساء الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن. الحفل، الذي أقيم وسط أجواء احتفالية مبهرة، شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا من الجاليات العربية القادمة من مختلف دول أوروبا، والذين شاركوا سعد الغناء وردّدوا أغانيه بصوت واحد حتى الساعات الأولى من الصباح.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي حققت انتشارًا واسعًا، حيث تألق على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، مؤكدًا مرة أخرى قدرته على تقديم عروض حية قوية تجمع بين الإحساس والصوت والطاقة الفنية العالية. وقد لاقت لقطات الحفل رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، ما عزز من تصدره للتريند قبل أن يتصدره مرة أخرى اليوم بسبب حادث السخنة.

ورغم حالة القلق التي سيطرت على محبيه، ينتظر الجمهور بيانًا رسميًا أو تصريحًا من الفنان أو فريقه الخاص للاطمئنان على حالته الصحية، وسط موجة من الدعوات التي ملأت مواقع التواصل متمنين له السلامة والشفاء العاجل.

ويواصل أحمد سعد حصد النجاحات في السنوات الأخيرة عبر سلسلة من الحفلات داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى أعمال غنائية تصدرت قوائم الأكثر استماعًا، ليظل واحدًا من أكثر الفنانين حضورًا وتأثيرًا في الساحة الفنية العربية.