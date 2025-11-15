حورية فرغلي تشعل السوشيال ميديا وتكسر تريند جوجل بعد شائعة زواجها… والفنانة تحسم الجدل ببيان رسمي



القاهرة - محمد ابراهيم -

خلال الساعات الماضية، تصدّر اسم النجمة حورية فرغلي قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد انتشار شائعة تفيد بقرب زواجها من شخص من خارج الوسط الفني، وهو ما أثار موجة كبيرة من الجدل والتساؤلات بين جمهورها ومتابعيها. ومع تصاعد الحديث وتداول الأخبار، خرجت الفنانة عن صمتها وردّت بشكل رسمي لوضع حدّ لكل ما يُثار حول حياتها الخاصة.

وفي بيان وجهته لجمهورها ووسائل الإعلام، قالت حورية فرغلي:"أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى كل المواقع الإلكترونية والإعلاميين وجمهوري العظيم."

وأضافت النجمة:"وشكرًا جزيلاً لحبكم في قلبي. أحب أقولكم إن أول ما أقرر الميعاد أنا وهو، كلكم هتعرفوا، والدعوة عامة إن شاء الله قريبًا. تحياتي."

وجاء ردّها ليغلق الباب أمام الشائعات المتداولة، مؤكدة أن أي خطوة رسمية ستعلنها بنفسها في الوقت المناسب، وبكل وضوح أمام جمهورها ومحبيها.

مشوار فني أثبت حضورها

دخلت حورية فرغلي عالم الفن بقوة عام 2010 عبر فيلم "كلمني شكرًا" إلى جانب عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق، والذي كان نقطة انطلاقها الحقيقية. وبعدها بعام شاركت في فيلم "كف القمر" الذي رسّخ وجودها السينمائي ولفت الأنظار إلى موهبتها.

ثم تتابعت أعمالها بقائمة من الأدوار البارزة، سواء في السينما أو الدراما، لتثبت نفسها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

محطات سينمائية بارزة في مسيرتها

قدمت حورية فرغلي عددًا من الأفلام التي تركت بصمة لدى الجمهور، من بينها:حلم عزيز مع أحمد عز،قلب الأسد مع محمد رمضان،نظرية عمتي مع حسن الرداد،القشاش،سالم أبو أخته،ديكور مع ماجد الكدواني،هز وسط البلد مع إلهام شاهين وزينة،طلق صناعي مع سيد رجب وماجد الكدواني،

أعمالٌ جمعت بين الأدوار الشعبية والاجتماعية والنفسية، مما أظهر قدرتها على التنويع والانتقال بين الشخصيات بمرونة عالية.

وفي الدراما التليفزيونية، تألقت في مسلسلات عديدة، أبرزها:سيدنا السيد،حكايات بنات،دكتور أمراض نسا

ساحرة الجنوب الذي تصدرت بطولته وحقق لها انتشارًا واسعًامملكة الغجر،وغيرها من الأعمال.

ورغم انتشار الشائعات حول حياتها الشخصية، تؤكد حورية فرغلي دائمًا أنها تفضل أن تكون أخبارها الحقيقية على لسانها فقط، لتظل علاقتها بجمهورها قائمة على الشفافية والاحترام.