نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج مراد مصطفى يتحدث عن كواليس العملية الإبداعية في جلسة حوارية بمهرجان القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك المخرج مراد مصطفى في جلسة حوارية تقام ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غدًا الأحد.

ويتحدث المخرج مراد مصطفى في جلسة بعنوان ماذا يحدث بعد انتهاء التصوير؟، حول مرحلة ما بعد الإنتاج، وكواليس العملية الإبداعية التي تحوّل اللقطات الخام إلى سرد سينمائي مؤثر.



تقام الجلسة من الساعة الثانية إلى الثالثة والنصف عصرًا بفندق سوفيتل القاهرة وسط البلد النيل – قاعة أوبليسك ٢.

المخرج مراد مصطفي حاصل على جائزة رايل الذهبية من أسبوع النقاد عن فيلمه "عيسي"، وشارك فيلمه الروائي الطويل "عائشة لاتستطيع الطيران" في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام.

وخلال مشواره شارك فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" فى أكثر من ٣٥ مهرجان دولي حول العالم منها ( هامبورج، ريو دي جانيرو، مونبلييه)، وحصل على ٥ جوائز حيث كان آخرها الجائزة الكبري من مهرجان موسترا فالنسيا فى دورته ال ٤٠.