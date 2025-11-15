نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يشعلون حضور عرض 'شكوى 713317' بمهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليلة فنية مبهرة، حيث احتشد عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول للفيلم المصري «شكوى رقم 713317»، والذي نافس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وتصدر المشهد حضور صُنّاع العمل وعلى رأسهم المخرج ياسر شفيعي، إلى جانب المخرج كريم الشناوي، فيما خطفت النجمات لبلبة، ليلى علوي، بسمة، وئام مجدي، إلهام شاهين، شيرين، وهنا شيحة الأنظار بإطلالاتهن اللافتة.

الفيلم، الذي يشهد عرضه العالمي الأول في المهرجان، يُعد واحدًا من أبرز الأعمال المصرية المشاركة هذا العام، نظرًا لطابعه الإنساني وتناوله واقعًا اجتماعيًا يمس الكثيرين.

وتدور أحداث «شكوى 713317» حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، اللذين يعيشان حياة هادئة في شقتهما بحي المعادي العريق. إلا أنّ عطلًا مفاجئًا في الثلاجة يقلب حياتهما رأسًا على عقب، لتبدأ سلسلة من المواجهات البيروقراطية العبثية مع شركة صيانة غامضة.

وبينما تتدهور حالة الثلاجة، تنكشف طبقات عميقة من حياتهما الزوجية، إذ يجد الثنائي نفسيهما في مواجهة تصدعات أكبر من مجرد جهاز منزلي، تمتد إلى علاقتهما وتفاصيل يومهما المألوفة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم:

محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، جهاد حسام الدين، تامر نبيل، محمد رضوان، وعلى الطيب.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.