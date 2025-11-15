نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنعام سالوسة… ظهور صوتي يصنع ضجة أكبر من بطولة كاملة في مهرجان القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حضور جماهيري كبير داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، خطفت الفنانة القديرة إنعام سالوسة الأضواء رغم عدم ظهورها على الشاشة، بعد أن جاء صوتها ليشكّل أحد أهم مفاتيح فيلم «شكوى رقم 713317» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان أداء سالوسة الصوتي لشخصية موظفة خدمة العملاء لم يكن مجرد دور عابر، بل أصبح خيطًا دراميًا يحرّك الأحداث ويصنع توترها بذكاء وخفة ظل ولمسة إنسانية لا يجيدها إلا الكبار.

سالوسة… الحاضرة الغائبة التي تحمل ثقل الأزمة

ظهور إنعام سالوسة بصوتها فقط جعلها محورًا أساسيًا في رحلة البطل، الذي يلجأ إلى شركة الصيانة لمحاولة إصلاح ثلاجته، ليجد نفسه غارقًا في دوامة البيروقراطية، بينما يتحول صوت سالوسة الهادئ الصارم إلى مرآة لكابوس يومي يعيشه كثيرون.

ورغم بساطة المشاهد التي تعتمد فيها على الأداء الصوتي، فإن تأثيرها كان واضحًا، مضيفًا روحًا ساخرة وواقعية تصيب المشاهد مباشرة في عمق التجربة.

«شكوى 713317» يفتح أبواب آفاق السينما العربية

الفيلم، الذي يُعرض عالميًا للمرة الأولى ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، يحمل توقيع المخرج ياسر شفيعي، ويقدّم معالجة مختلفة ومكثّفة لمشكلة تبدو بسيطة لكنها تكشف أزمات أعمق في العلاقات الإنسانية ونظام الخدمات والبيروقراطية في المجتمع.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول الزوجين مجدي وسما في عقدهما السادس، يعيشان حياة مستقرة في حي المعادي، لكن عطل الثلاجة يقلب كل شيء. تتحوّل المشكلة الصغيرة إلى معركة طويلة مع شركة صيانة مشبوهة، ومع تدهور حالة الثلاجة تتساقط معها طبقات من حياتهما اليومية، لتتكشف شروخ عاطفية وإنسانية في علاقتهما.

صناع الفيلم

الفيلم مدته 80 دقيقة، ويقدّم خليطًا من الواقعية والألم والسخرية، ويشارك في بطولة العمل: محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، جهاد حسام الدين، تامر نبيل، محمد رضوان، علي الطيب، وآخرون.

يأتي عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في المنطقة، الحاصل على تصنيف الفئة «A» مثل مهرجانات كان وبرلين وفينيسيا. ومنذ تأسيسه عام 1976، ظل المهرجان منصة تجمع صناع السينما من العالم وتدعم التجارب الجديدة والجريئة.