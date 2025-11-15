نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «شكوى 713317».. تجربة شخصية تتحول إلى صرخة سينمائية على مسرح مهرجان القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار عروض الجالا بالدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قدم المخرج ياسر شفيعي فيلمه الجديد «شكوى رقم 713317» في عرضه العالمي الأول، كاشفًا أن العمل مستند إلى واقعة عاشها بنفسه مع شركات الصيانة، لتتحول هذه التجربة اليومية المرهقة إلى مادة درامية تحمل مزيجًا من السخرية والواقعية.

المخرج يكشف الشرارة الأولى للفكرة

شفيعي أوضح أن بداية الفيلم انطلقت من موقف شخصي مرّ به، قائلًا: "واجهت أزمة مع شركات الصيانة، وأدركت وقتها أن هذه التفاصيل الرتيبة تخفي وراءها حكاية إنسانية تستحق الضوء."

هذا الاعتراف وضع الجمهور أمام خلفية جديدة لفهم الفيلم، الذي يناقش أزمة بسيطة ظاهريًا لكنها تتطور إلى سلسلة من التعقيدات التي تعكس خللًا أكبر في الحياة اليومية.

العرض العالمي الأول… حضور مكثف ورسالة واضحة

عُرض الفيلم مساء السبت 15 نوفمبر على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

ويأتي العمل الروائي الطويل، البالغ مدته 80 دقيقة، ليشارك بقوة في المنافسة هذا العام، مقدّمًا رؤية سينمائية تعتمد على الإيقاع الهادئ المشحون بقلق التفاصيل.

دراما منزلية تهز الهدوء

تدور أحداث «شكوى 713317» حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، اللذين يعيشان حياة هادئة في حي المعادي العريق. إلا أن عطل الثلاجة يُحدث شرخًا غير متوقع، إذ تنشأ سلسلة من المواجهات البيروقراطية مع شركة صيانة غامضة، ومع كل خطوة في رحلة الإصلاح تتكشف طبقات جديدة من الضغوط والصراعات التي تعيد تشكيل حياتهما من الداخل.