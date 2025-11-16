نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب...... حورية فرغلي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عادت النجمة حورية فرغلي لتتصدّر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن تفاصيل ارتباطها العاطفي الذي شغل جمهورها ومحبيها. وتعيش الفنانة الشهيرة حاليًا قصة حب جديدة مع رجل أعمال يكبرها بنحو تسعة أشهر، وهي علاقة تطورت بهدوء خلال الأشهر الأخيرة حتى وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار رسمي بالزواج.

وكشفت مصادر مقربة أن حورية قررت إقامة عقد قرانها الأسبوع المقبل في أجواء عائلية بسيطة، بعيدًا تمامًا عن الكاميرات والاحتفالات الصاخبة، احترامًا لرغبة الطرفين في الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية. ورغم انتشار العديد من التساؤلات حول موعد حفل الزفاف، يبدو أن الثنائي لا يخططان لإقامة أي احتفال كبير في الوقت الحالي، مكتفين بمراسم رسمية هادئة تجمعهما بأفراد الأسرة فقط.

رحلة حورية فرغلي الفنية.. من انطلاقة قوية إلى بطولات متتالية

بدأت حورية فرغلي مشوارها الفني عام 2010 من خلال فيلم "كلمني شكرًا" الذي كان انطلاقة مميزة لها، لتلفت الأنظار سريعًا وتثبت حضورها بقوة على الساحة. وفي العام التالي شاركت في فيلم "كف القمر"، الذي فتح أمامها الباب لأدوار بارزة، تلاه مسلسل "الشوارع الخلفية" ثم فيلم "مصور قتيل"، قبل أن تقدم أحد أشهر أدوارها أمام محمد رمضان في فيلم "عبده موتة".

واصلت حورية مسيرتها بثبات وقدمت أداءً لافتًا في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها "رد فعل"، "حلم عزيز"، "قلب الأسد"، "نظرية عمتي"، "القشاش"، "سالم أبو أخته"، "ديكور"، "هز وسط البلد"، و"طلق صناعي"، حيث أثبتت قدرتها على التنقل بين الأنماط الدرامية المختلفة.

محطات بارزة في الدراما التليفزيونية

أما على الشاشة الصغيرة، فقدمت حورية مجموعة من المسلسلات الناجحة التي رسخت حضورها لدى الجمهور، أبرزها "سيدنا السيد"، "حكايات بنات"، "المنتقم"، "بدون ذكر أسماء"، "دكتور أمراض نسا"، "ساحرة الجنوب" الذي تصدرت بطولته وحقق لها انتشارًا واسعًا، إضافة إلى "مملكة الغجر" و"الحالة ج".

وبين نجاحاتها الفنية وارتباطها الجديد، تواصل حورية فرغلي أسر قلوب جمهورها، مؤكدة أنها تعيش واحدة من أكثر الفترات استقرارًا وسعادة في حياتها، في انتظار خطوة رسمية جديدة ينتظرها محبوها بشغف.