مدحت عبد الهادي: شعرنا بحالة صدمة من وفاة محمد صبري.. والراحل كان مستاء للغاية من خسارة السوبر

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق، ان الراحل محمد صبري كان حزين للغاية عقب خسارة الزمالك لبطولة السوبر المصري امام الاهلي.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو: محمد صبري كان نموذج يحتذى به داخل وخارج الملعب وكان يحظى بمحبة الجميع.

واضاف: محمد صبري رمز حقيقي من رموز الزمالك، وحزين من تكريمه عقب وفاته، ولماذا لم يتم تكريم وتقدير محمد صبري وهو على قيد الحياة

وتابع: بشكر جميع الحضور في تشييع جثمان محمد صبري والجميع كان في حالة مش طبيعية وحالة صدمة من الخبر.

وأردف: اللي حصل واللي بيحصل يستلهله محمد صبري، وربنا يغفرله ويسامحه وبكره، كل واحد وبيكون عنده ظروفه بخصوص زيارته

واكمل: بعد ماتش السوبر اخر كلام كان زعلان جدا عشان خسر البطولة.، احنا موجودين محدش بيتكلم عننا ولا بيطلبوا مننا اي شئ

