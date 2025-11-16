نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليمان: شعرت بملحمة في ليلة وداع صبري بوجود نجوم الزمالك والكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد صبري قيمة كبيرة داخل القلعة البيضاء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "دعاء الملايين لمحمد صبري سيكون شفيعا له، وأشكر كل من جاء في الجنازة وشعرت بملحمة كبيرة في ليلة وداعه بوجود كل نجوم الزمالك والكرة المصرية".

وأضاف: "محمد صبري كان يعشق نادي الزمالك وهو ساعد في شعبية القلعة البيضاء، ومجلس الإدارة لن يتأخر عن أسرته على الاطلاق".

وأوضح: "سيظل محمد صبري في قلوبنا، وأنا على المستوى الشخصى أحبه للغاية".

