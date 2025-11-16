نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «النص يعود أكثر قوة»… حسام علي يطلق تصوير الموسم الثاني بقيادة أحمد أمين في ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المخرج حسام علي لإطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل النص مطلع ديسمبر المقبل، بعد مرحلة طويلة من التحضيرات استمرت قرابة الشهرين، شهدت مراجعة دقيقة للتفاصيل الفنية والدرامية، تمهيدًا لتقديم موسم أكثر نضجًا وقوة في السباق الرمضاني المقبل.

وخلال الفترة الماضية، عقد حسام علي جلسات عمل مكثفة مع فريق الكتابة والإنتاج وبقية صناع العمل لوضع اللمسات النهائية على رؤية الموسم الجديد، في ظل توقعات بأن يحمل تطورًا واضحًا في البناء الدرامي وإضافة خطوط جديدة للشخصيات التي أثارت اهتمام الجمهور في الجزء الأول.

وكان الموسم الأول قد حقق نجاحًا استثنائيًا عند عرضه في رمضان الماضي، إذ خطفت شخصية “عبد العزيز النص” التي قدمها أحمد أمين الأنظار بفضل مزيج يجمع بين العمق الإنساني والحبكة المشوقة. وجسّد أمين دور النشال التائب الذي عاش في الثلاثينيات، وسعى لبدء حياة مستقرة، قبل أن يجد نفسه في قلب صراعات سياسية معقدة تحول فيها إلى رمز شعبي تتناقل الأجيال حكايته.

وتكوّنت حوله مجموعة من الشخصيات المحورية التي منحته دفعة قوية داخل الأحداث، وهم درويش (حمزة العيلي)، ورسمية (أسماء أبو اليزيد)، وزقزوق (عبد الرحمن محمد)، وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال الموسم الجديد من «النص»

يحافظ العمل على طابعه الدرامي المشوّق الذي يختلط بروح كوميدية خفيفة، ويجمع نخبة من الفنانين، من بينهم:

صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند المسلسل إلى رؤية درامية مستوحاة من كتاب “مذكرات نشال” للباحث التاريخي أيمن عثمان، بينما تأتي الكتابة بتوقيع شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري. ويتولى إنتاجه شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

ومن المتوقع أن يقدم الموسم الثاني مستويات أعلى من التصعيد الدرامي، مع توسع أكبر في خيوط الأحداث، ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة على شاشة رمضان القادم.