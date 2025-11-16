أنغام: دعاء الناس ساعدني في التعافي من الأزمة الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أنغام عن تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة التى مرت بها مؤخرًا، مؤكدة أنها أصبحت فى حال أفضل، بفضل دعم الجمهور ودعواتهم. وقالت فى تصريحات لبرنامج ET بالعربى: “أحسن كتير الحمد لله.. البركة في دعاء الناس بعد الله عز وجل، الشفاء بيحصل على إيد الناس فى الحقيقة”.

تصريحات أنغام

وأكدت أنغام أن لقاءها بالجمهور كان له دور أساسي في تحسين حالتها النفسية بعد الوعكة التى أثرت عليها بشكل كبير، مشيرة إلى أنها شعرت بخوف ورهبة فى بدايات عودتها للغناء، قبل أن يتبدد هذا الشعور تدريجيًا.

وأضافت: “خرجت من وعكة صحية كبيرة كانت مأثرة عليا نفسيًا، وعاملة لي رعب الحقيقة، وبعد ما قابلت الجمهور مرة واتنين بقى فيه علاج نفسي بيحصل لي”.