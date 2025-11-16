نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة فاخر تشعل تريند جوجل بعد ظهورها الصريح مع ياسمين عز وحديثها عن كواليس مشوارها الفني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدّرت الفنانة القديرة هالة فاخر تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في حلقة خاصة من برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر مساء الجمعة، حيث خطفت الأنظار بتصريحاتها الجريئة وكشفها العديد من المواقف الإنسانية والفنية في حياتها.

وقدّم اللقاء مساحة واسعة لهالة فاخر للحديث عن مشوارها الطويل في الساحة الفنية، بدءًا من طفولتها ونشأتها داخل عائلة فنية، وصولًا إلى أبرز الأدوار التي صنعت جماهيريتها وحضورها القوي على الشاشة.

وأكدت الفنانة أنها لا تزال تحتفظ بشغفها الأول تجاه التمثيل، معتبرة أن الفن مسؤولية كبيرة وليس مجرد مهنة.

وخلال الحوار، تحدثت هالة فاخر عن كواليس تعاونها مع النجم محمد رمضان في مسلسل «حبيشة»، مؤكدة أنه كان نموذجًا للالتزام والتعاون. وقالت: «محمد رمضان كان ونِعم الزميل، وشوفت منه كل حاجة حلوة، وكان بينا احترام كبير خلال التصوير»، وهي الجملة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودفعت باسمها إلى صدارة التريند.

كما كشفت الفنانة عن الدور الأقرب إلى قلبها، مؤكدة أن مشاركتها في مسلسل «حين ميسرة» كانت تجربة فارقة في مسيرتها الفنية، وأضافت: «هذا الدور تعلقت به جدًا، وحصلت على عدة جوائز بسببه، والعمل مع المخرج خالد يوسف كان محطة مهمة في حياتي».

ولم يخلُ اللقاء من لمسات إنسانية، حيث تحدثت هالة فاخر عن حلمها القديم بالعمل كمضيفة طيران، مؤكدة أن والدتها كانت السبب في عدم إقدامها على هذه الخطوة خوفًا عليها، وقالت: «كنت أتمنى أكون مضيفة طيران، لكن خوف أمي من المهنة منعني من تحقيق الحلم».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحاتها الصادقة والعفوية، مؤكدين أن ظهورها يعكس رحلة فنانة تمتلك رصيدًا كبيرًا من الحب والاحترام، وهو ما جعل اسمها يحتل صدارة محركات البحث فور انتهاء الحلقة.

بهذا الظهور، تؤكد هالة فاخر أنها لا تزال واحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا وجذبًا للمتابعين، سواء من خلال أعمالها الفنية أو ظهورها الإعلامي الذي لا يخلو من الشفافية والقوة.