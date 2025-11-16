نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحة تدافع عن دينا الشربيني: "إنتِ إنسانة جميلة من جوه وبره" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية نادرة، خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها لتعلن دعمها الكامل للفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد موجة من الانتقادات والشائعات التي طالت الأخيرة في الآونة الأخيرة، وأكدت حلا شيحة في منشور عبر حسابها على إنستجرام أن ما يُنشر بشأن علاقة دينا الشربيني ببعض الأزمات الزوجية لا يمت للحقيقة بصلة.

منشور حلا شيحة

وأشادت حلا شيحة بدينا الشربيني، واصفة إياها بأنها "من أطيب وأرقى القلوب"، مشيرة إلى أنها تعرفها منذ سنوات طويلة وتشهد لها بالجدعنة والروح الحلوة، وأنها بعيدة تمامًا عن أي تصرف يمس بيوت الآخرين، كما نفت شيحة ما يُشاع عن دينا الشربيني بأنها "خرابة بيوت"، مؤكدة أن الزواج والطلاق قسمة ونصيب، وأن لا أحد يأخذ أحدًا من أحد.

ووجهت حلا شيحة انتقادات لاذعة لبعض المنصات الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة البعض بنشر معلومات غير دقيقة وبث الشائعات دون تحري الحقيقة، مما يدفع الجمهور إلى تصديق ونشر كلام لا أساس له، وأكدت شيحة أن السوشيال ميديا أصبحت ساحة مفتوحة للاتهامات والتجريح والخوض في الأعراض، وهو ما يترك أثرًا نفسيا كبيرًا على دينا التي وصفتها بأنها حساسة جدًا وبتتأثر من أقل كلمة.

وحذرت حلا من خطورة تداول الشائعات، معتبرة أن التعدي على سمعة الأشخاص يعد من أخطر الذنوب، مؤكدة أن الجميع سيحاسب على ما ينشره أو يروجه، كما استشهدت بعدد من الأحاديث النبوية التي تحذر من تتبع العورات والخوض في الأعراض.

واختتمت حلا شيحة منشورها بتوجيه رسالة مؤثرة لدينا الشربيني، طالبتها فيها بعدم الالتفات إلى الهجوم، مضيفة: "سيبي كله ده وراكِ... إنتِ إنسانة جميلة من جوه وبره، وربنا هيكرمك بالخير اللي قلبك يستحقه".