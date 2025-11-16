نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تصدّر الفنان محمد فراج تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تفاعل جماهيري واسع مع التطورات الدرامية الحادة في مسلسل "ورد وشيكولاتة"، والذي يقدم فيه واحدًا من أكثر أدواره إثارة للجدل هذا الموسم، من خلال شخصية المحامي صلاح نجم التي تجمع بين الرومانسية الملتبسة والعنف النفسي والوجوه المتعددة خلف الكواليس.

وشهدت الحلقات الأخيرة موجة كبيرة من النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد المواجهة الصادمة بين مروة التي تلعب دورها الفنانة زينة وزوجة صلاح الأولى شيرين، حيث فجّرت مروة مفاجآت قلبت الأحداث رأسًا على عقب، معلنة زواجها من صلاح، وكاشفة تفاصيل إجهاضها بعد اعتدائه عليها. هذا المشهد الذي أدى إلى انفجار تفاعل غير مسبوق على المنصات، جعل اسم محمد فراج يتصدّر جوجل لساعات طويلة.

تصاعد التوتر داخل المسلسل

المسلسل، الذي يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية في 10 حلقات، يقدّم علاقة مركبة تجمع بين الحب، الوهم، والغضب، خاصة بعد أن يكتشف الجمهور أن صلاح خدع مروة بادعائه أن زوجته مريضة بالسرطان ليُبعدها عنها. ومع كل حلقة، تزداد كثافة الأحداث وتوترها، ليشهد العمل ذروة درامية في الحلقة السادسة التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، ورفعت منسوب التفاعل مع شخصية فراج التي أثارت انقسامات حادة بين المشاهدين.

"الكيميا" حديث الجمهور.. وردود أفعال واسعة

وتفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع أداء فراج وزينة معًا، بعد أن لاحظ الكثيرون قوة الانسجام بينهما وحضورًا تمثيليًا عالي الوتيرة. كما أعادت تصريحات الفنانة بسنت شوقي—زوجة فراج—التي أشادت بالأداء المشترك بينه وبين زينة، إشعال فضول الجمهور وزيادة التفاعل حول المسلسل.

لماذا أصبح فراج تريند؟

قوة الشخصية التي يقدمها وتفاصيلها النفسية المعقدة.

المشاهد الصادمة التي أثّرت في الجمهور، خاصة مشاهد المواجهة.

الكواليس التي كشف عنها فراج بشأن الضغوط النفسية والتصوير.

الاهتمام المتزايد بمسلسل "ورد وشيكولاتة" الذي أصبح من أكثر الأعمال إثارة للجدل.



