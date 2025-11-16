نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. دعابة فريق "واما" مع الجمهور بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.

تفاصيل الحفل



حضر فريق واما بكامل أناقتهم وبمجرد صعودهم على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات إعجاب الجمهور خاصة من الشباب من الجنسين.

وتألق ثلاثي "واما" ميدو وفهمي وشامي بأغانيهم الرومانسيةالمميزة منها "نجمة معدية"،" مش حلوة بس"،"قولي لو كنت مكاني" و“يا قلبي”، وغيرها ممكن قدموها تلبية لرغبات المعجبين.

تخلل الحفل دعابة متبادلة بين الفريق والجمهور مع أغنية "فاطومة" حيث اهدوا الأغنية لكل من تحمل اسم فاطمة أو على نفس الوزن.. وهو ما أشاع المزيد من آجواء البهجة والإثارة.



من جانبهم وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بالاضافة إلى ادارة اعمالهم محمد الجنايني ويارا محمد تحت اشراف منتجهم ياسر الحريري.