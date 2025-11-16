نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «دعاء الكروان».. رواية طه حسين تعود إلى الحياة في أول نسخة مصورة من منشورات قيّم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مهرجان القاهرة الدولي للقصص المصوّرة (CairoComix) هذا العام في دورته العاشرة، إطلاق أول نسخة مصوّرة من رواية «دعاء الكروان» للدكتور طه حسين، من إصدار منشورات قيّم، إعداد وسيناريو محمد عبد السلام إدريس، ورسوم مازن محمد.

يُعد هذا العمل خطوة جديدة في طريق تقديم الأدب العربي الكلاسيكي بشكل عصري يناسب الجيل الجديد من القراء ومحبي فن الكوميكس، حرص صناع النسخة المصورة على الحفاظ على صوت طه حسين الأدبي كما هو، مع تقديم معالجة بصرية تتيح للقارئ أن يعيش أجواء الرواية في قالب حديث يجمع بين الأدب والفن التشكيلي.

«دعاء الكروان»

وخلال إعداد النسخة المصورة من «دعاء الكروان»، حرص فريق العمل على الحفاظ على صوت طه حسين الأدبي كما هو في النص الأصلي، مع توظيف عناصر الفن البصري لتوسيع دائرة التلقي، بحيث تمتد التجربة إلى قارئ القرن الحادي والعشرين الذي لم يعرف الرواية في شكلها الأدبي القديم.

محمد عبد السلام إدريس

المؤلف والمخرج المسرحي محمد عبد السلام إدريس، خريج كلية العلوم بجامعة القاهرة، هو مؤسس شركة «أوتوجراف» للمقتنيات والهدايا، والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ«منشورات قيّم»، أما الفنان مازن محمد فقد قدّم معالجة فنية متقنة جمعت بين الواقعية والتعبير الرمزي، لتخرج الرواية المصوّرة بروحها الأدبية الأصيلة وجمالها البصري اللافت.

بهذا الإصدار، تواصل منشورات قيّم جهودها في دعم المشروعات الثقافية والفنية التي تربط بين الأدب الكلاسيكي ووسائط التعبير الحديثة، وتمنح القارئ فرصة جديدة للتعرف على كنوز التراث الأدبي العربي برؤية معاصرة.

كما شاركت منشورات قيّم في مهرجان كايروكوميكس لهذا العام بعدد من إصداراتها المميزة التي تعكس تنوع مشروعها في أدب الكوميكس العربي، ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها، هادي هوس هوس، العريس طلع هادي، حشرات الزمن الأخير، زومبي بالمصري، الشيطان لا يعظ، أمنية غوستي، وغيرها الإصدارات