الحسن عادل يواصل صعوده ويتعاون مع جنات في دويتو الليلة حلوة وسط توقعات بنجاح كبير

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الوسط الغنائي خلال الفترة الحالية استعدادًا لطرح تعاون جديد يجمع بين المطرب الحسن عادل والمطربة جنات، وذلك من خلال دويتو يحمل عنوان الليلة حلوة.

ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من النجاحات التي حققها الحسن عادل مؤخرًا، والتي جعلته واحدًا من أبرز الأصوات الصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الساحة الفنية.

تعاون ينتظره الجمهور وتصوير خلال أيام

يخوض الحسن عادل التجربة الجديدة بروح مختلفة، حيث من المقرر تصوير الأغنية خلال الأسبوع الجاري، الدويتو من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع يوسف حسين، ويأتي بطابع مبهج يتماشى مع طبيعة الأعمال التي اشتهر بها كل من الحسن وجنات.

صعود لافت للحسن عادل

شهدت السنوات الأخيرة بروز اسم الحسن عادل بشكل ملحوظ، وذلك بعد مجموعة من الأغاني التي نجحت في تحقيق انتشار واسع وتعزيز حضوره الجماهيري.

ومن بين أعماله التي لاقت صدى واسعًا أغنيات إستنيت، مش سالكين، اليوم العيد، ياحلاوة رمضان، رجوع ناهيناه، ومطرقعة، وكلها ساهمت في توسيع قاعدة متابعيه على المنصات الرقمية.

كما سجّل الحسن تعاونًا ناجحًا مع الفنان إسلام شيندي في أغنية أعوذ بالله من عنيكم، التي حققت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتُبرت من الأعمال اللافتة في مشواره الأخير.

جنات تواصل نشاطها بعد طرح ألبوم ألوم على مين

من جانبها، تواصل الفنانة جنات حضورها القوي على الساحة الفنية بعد طرح ألبومها الأخير ألوم على مين، الذي أثار اهتمام الجمهور وضم مجموعة كبيرة من الأغنيات المتنوعة.

وجاء في مقدمة الأغاني ألوم على مين كلمات أدهم معتز وألحان تيام علي وتوزيع يوسف حسين، إضافة إلى أغنية النص اللي يخص كلمات سيد حسن وألحان محمود أنور وتوزيع يوسف حسين.

وشمل الألبوم أيضًا أغنية مبسوطين كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، وأغنية يما قالولي كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع يوسف حسين، إلى جانب توبة كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد مجدي، وأغنية أشيك واحدة كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، وأغنية من الليلة كلمات محب غبور وألحان بلال محمد وتوزيع يوسف حسين، بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى أكملت تنوّع الألبوم.