نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كارثة طبيعية".. أحداث مشوقة تنتظر الجمهور في الحلقتين السابعة والثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام يعرض عبر منصة Watch it الرقمية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، حيث جذب أنظار الجمهور بتركيبة كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق. يتزايد الفضول لمعرفة ما ستقدمه الحلقتان السابعة والثامنة من مفاجآت وتطورات جديدة.

منصة Watch It تستعد لعرض الحلقتين الجديدتين من المسلسل يوم الأربعاء، ضمن خطة العرض الأسبوعية، ويتزايد تساؤل الجمهور حول مستجدات الأحداث والمفاجآت القادمة.

أحداث مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.

أبطال وصناع مسلسل "كارثة طبيعية"



المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض (صاحب نجاح "بالطو")، وإخراج حسام حامد، ويشارك في البطولة كل من كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، وحمزة العيلي، ليكتمل طاقم عمل قوي قادر على تقديم عمل اجتماعي مختلف.