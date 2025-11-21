نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشان يخرج عن صمته في أزمة استبعاد بنزيمة من معسكر فرنسا في مونديال 2022 في المقال التالي

ظهر ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، في المحكمة اليوم الخميس، في محاكمة الصحفي دانيال رويولو، والمتهم بالتشهير، حيث سئل المدرب عن تعليقه على خروج كريم بنزيمة من معسكر المنتخب قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" أنه جرى الإعلان عن إصابة بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) عام 2022، وقيل عن إمكانية غيابه لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يقوم اللاعب نفسه بالرد عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام" قائلا: "يالها من جرأة"، وجاء ذلك بعد دقائق من قيام ديشان برواية الأحداث لصحيفة "لوباريزيان" قائلا إن اللاعب كان عليه المغادرة بسبب الإصابة.

وفي الوقت نفسه نفى دانيال ريولو تلك الرواية، مستخدما لهجة حادة في حديثه عن مدرب المنتخب الفرنسي في إذاعة "مونت كارلو" وقال: "ديشان يكذب من الألف إلى الياء، لكن الكذب هو سلوك اعتدناه منه لسنوات".

وقال ديشان في شهادته: "لم يكن علي أن اتخذ قرارا حاسما، بنزيما كان قد اتخذ قراره بالفعل".

وأضاف: "منذ وصوله إلى المعسكر في 14 نوفمبر 2022، وذلك بعد الفحص الطبي، تواصلت شكوكي".

وتابع ديشان: "دوري هو توقع مشاركة اللاعب واستدعاءه للمشاركة، وهو ما حدث بعدما قمت باستدعاء ماركوس تورام في حال كان هناك مشكلة مع كريم بنزيمة خلال المعسكر"، مشيرا إلى أن بنزيمة لم يخض سوى 26 دقيقة فقط مع ريال مدريد في آخر خمس مباريات قبل المعسكر.

كما أكد ديشان أن بنزيمة كان من المفترض عودته للمشاركة في دور الثمانية، والشيء الأهم، حسب قول مدرب فرنسا، أنه لم يكن مضطرا لاتخاذ قرارات حاسمة، مشيرا إلى أن اللاعب كان على دراية بالوضع، لتأتي تلك التصريحات لتبدد أي توقعات حول وجود خلافات بين الطرفين.