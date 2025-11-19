نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يتصدر تريند "جوجل" بسبب أزمته الصحية الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر اسم النجم تامر حسني على محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن تحوّل إلى حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي عقب الكشف مروره بأزمة صحية مفاجئة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من نجوم الفن إلى التعبير عن دعمهم ومساندتهم له بكلمات مؤثرة ورسائل محبة ظهرت بوضوح على حساباتهم الإلكترونية، لعل أبرزهم دياب، أحمد جمال، هنا الزاهد، ليلى علوي، والإعلامي عمرو الليثي.

وتصدر تامر حسني التريند بعدما كشف تفاصيل الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي استدعت تدخلًا جراحيًا سريعًا لاجراء استئصال جزء من الكلى، ما أثار حالة من القلق بين محبيه داخل مصر وخارجها.

إصابة تامر حسني في ذراعه

وفي سياق آخر، كان الفنان قد خضع خلال الفترة الأخيرة لعملية جراحية بسيطة في ذراعه نتيجة إصابة تعرّض لها أثناء ممارسته للرياضة، بعد أن قرر فقدان عدد كبير من الكيلوغرامات وتغيير نظام تدريبه بشكل كامل.