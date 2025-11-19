نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية.. محمد إمام يوجه رسالة لـ تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد إمام رسالة دعم للفنان تامر حسني، بعد تعرضه لأزمة صحية، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية، متمنيا له الشفاء العاجل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر “إمام” صورة لـ تامر حسني، وعلق عليها قائلًا:”ألف سلامة للنجم الكبير تامر حسنى، إن شاء الله ترجع لجمهورك وحبايبك اقوى من الأول”.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني



كشف تامر حسني تفاصيل حالته الصحية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: "مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله.. أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية.. والحمد لله على كل حال.. شكرًا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكرًا لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

وخضع نجم الجيل تامر حسني خلال الأيام الماضية لجراحة دقيقة، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت إجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية قبل أن يقرر الأطباء ضرورة التدخل الجراحي.



وأكدت مصادر مقربة من نجم الجيل أنه تامر حسني يلتزم حاليًا بفترة الراحة التامة في منزله برفقة أسرته والمقربين منه، في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجراها بعد العملية، للإطمئنان على صحته قبل العودة لممارسة نشاطه الفني بشكل طبيعي وهو حاليًا يمر بفترة نقاهة يحتاج فيها إلى راحة كاملة لعدة أيام.