ناهد السباعي تفجّر المفاجأة: «مش بدوّر على الجدل.. عندي مثلث لو اكتمل أوافق فورًا»

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطلالة صريحة وواقعية خلال ورشة «قصتها… قوّتها: سد الفجوة الجندرية في السينما»، التي أقيمت ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بالدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت الفنانة ناهد السباعي عن الأسس الحقيقية التي تقود اختياراتها الفنية، مؤكدة أن قرارها بالمشاركة في أي عمل لا يرتبط إطلاقًا بإثارة الجدل أو الضجة الإعلامية.

تصريحات ناهد السباعي

وتحدثت ناهد السباعي بوضوح عن معاييرها الخاصة لاختيار أي مشروع فني، موضحة أن جودة الفكرة وحدها لا تكفي، قائلة إن «الرواية ممكن تكون عظيمة… لكن السيناريو أو السيناريست مش على نفس المستوى»، وأكدت أن قرارها يعتمد على ما وصفته بـ «المثلث الذهبي» الذي يجعلها توافق دون تردد: مخرج قوي، مؤلف محكم، ومنتج يؤمن بالعمل.

وأضافت: «عمري ما اخترت فيلم علشان يثير الجدل… أنا عندي معايير محددة جدًا، ولو اتحققت الثلاثة دول أوافق فورًا».

الورشة شاركت فيها كلٌّ من إليزابيث جاستاد، والدكتورة رشا عصفور، والمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، والفنانة ناهد السباعي، فيما أدارت الحوار الدكتورة ميرفت أبو عوف، وشكّلت الجلسة مساحة مفتوحة لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بدور النساء في صناعة السينما.

وتطرّقت الورشة إلى التأثير المتنامي لحضور النساء خلف الكاميرا سواء كمخرجات أو منتجات أو متخصصات في المجالات التقنية والإبداعية وكيف يساهم هذا الحضور في إعادة تشكيل السرد السينمائي برؤية أكثر عمقًا وتنوعًا من خلال ما يُعرف بـ «النظرة الأنثوية».

كما ناقشت الجلسة الدور المحوري للممثلات في تجديد صورة المرأة على الشاشة، وتفكيك القوالب النمطية التي ما دام ارتبطت بتجسيدها، إضافة إلى استراتيجيات دعم الأصوات النسائية وتمكينها لضمان مساحة فعلية لها داخل الصناعة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تهدف إلى تبادل الخبرات المهنية وتعزيز حضور المرأة في المشهد السينمائي العربي والدولي، وفتح حوار حقيقي حول مستقبل الصناعة من منظور أكثر شمولًا ومساواة.

