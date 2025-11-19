نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تشعل جوجل وتتصدر التريند بإطلالة زرقاء تخطف الأنظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة روجينا محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما خطفت الأضواء بإطلالة لافتة لاقت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول سريعًا إلى تريند جوجل وتصبح حديث الجمهور والمواقع الفنية.

وظهرت روجينا في جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مرتدية فستانًا أزرق زاد من جاذبيتها وأبرز حضورها القوي، لتنال الصور إعجاب الآلاف الذين أشادوا بأناقتها وروحها المتجددة، مؤكدين أنها واحدة من أكثر النجمات قدرة على التجدد والظهور بشكل غير تقليدي.

وحافظت روجينا على تفاعلها مع جمهورها الذي غمر حساباتها بتعليقات الإشادة، فيما تفاعل آخرون مع إطلالتها التي وصفوها بـ"الملكية" و"الساحرة"، وهو ما ساهم في تصدرها التريند بشكل واسع.

تحضيراتها لرمضان 2026

من جهة أخرى، تواصل روجينا استعداداتها لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2026 من خلال مسلسلها الجديد مفاجأة سارة، الذي تتولى إخراجه ابنتها مايا أشرف زكي في أولى تجاربها الإخراجية. ويعد العمل خطوة جديدة في التعاون الفني بين الأم وابنتها، وسط توقعات كبيرة بأن يقدم العمل لونًا مختلفًا، على أن تُعلن تفاصيله خلال الفترة القريبة المقبلة.

رسالة حب وامتنان

ولم تكتفِ روجينا بخطف الأنظار بإطلالتها، بل أثارت أيضًا تفاعلًا واسعًا برسالة مؤثرة وجهتها لزوجها الدكتور أشرف زكي، حيث عبّرت عن امتنانها لدعمه الدائم ووجوده في حياتها، مؤكدة أنه يمثل لها "السكن والأمان والمحبة"، في كلمات لاقت انتشارًا كبيرًا بين جمهورها.

بهذا الظهور المتألق والرسالة العاطفية، تواصل روجينا تثبيت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الوسط الفني وأكثرهن حضورًا وتفاعلًا على السوشيال ميديا.