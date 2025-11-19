نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة داوود عن الذكاء الاصطناعي: أطلب منه بدائل طبيعية للأدوية ووضع خطة الدايت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بسمة داوود توضح كيفية استخدامها الذكاء الاصطناعي في حياتها اليومية

تحدثت الفنانة بسمة داوود عن أهمية الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها له في حياتها اليومية، مشيرةً إلى أنها أصبحت تعتمد عليه بشكل كبير والأخذ بنصيحته في أمور مختلفة، منها النظام الصحي السليم من أجل إنقاص الوزن أو قراءة التحاليل واقتراح أطعمة مفيدة.

وقالت بسمة خلال لقائها مع برنامج "its show time" على قناة الحياة: عندما اتخذ هاني زوجي قرار إنقاص وزنه لجأ لـ "chat GPT" وطلب منه وضع خطة لنظام صحي يساعده في إنقاص الوزن بعدما أدخل له البيانات المطلوبة، وبالطبع كنت أتناول الطعام معه حيث أنني لن أطبخ مرتين وبشكل منفصل عنه، لذا انخفض وزني أيضًا بالتبعية.

أما عن استخدامها المتكرر لـ "Chat GPT"، أردفت: استخدمه كثيرًا، فعلى سبيل المثال أرسل صورة المنتجات التي اشتريها من المتجر، للذكاء الاصطناعي كي يخبرني إن كان مفيدًا ويتماشى مع نظامنا الصحي أم لا، بالإضافة إلى قراءة التحاليل، وعندما أخبرني أن نسبة الحديد ضعيفة لديّ، طلب منه اقتراح أكلات مفيدة من أجل تغيير ذلك المعدل، ليكون بديلًاطبيعيًا للأدوية، حيث أنني لا أُفضل على الإطلاق تناول الأدوية.

بسمة داود وعلاقتها بزوجها

وأشارت بسمة أثناء اللقاء إلى أن علاقتها بزوجها المؤلف هاني سرحان لا يكون الفن طرفًا ثالثًا بها، مضيفةً: في الطبيعي هاني يكون في مكتبه وأنا في مكتبي، وإن ترشحت لعمل ما يكون من قِبَل المخرج أو المنتج، أنا وهاني متفقين على فصل حياتنا الشخصية تمامًا، ومستحيل أطلب منه ترشيحي لدور يقوم بكتابته.

واختتمت بسمة حديثها، قائلةً: أستمتع كثيرًا بقراءة نصوص هاني، واتفاعل معها بشكل كبير واتعلق بها حتى البكاء، وفي نهايتها أخبره بأنه "فنان حقيقي"، وهذا الحديث ليس إطراءً بل هي حقيقة مطلقة.