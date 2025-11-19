أخبار اليمن : 25 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

25 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزةاستشهد أكثر من 25 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 25 فلسطينياً وأكثر من 77 إصابة بينها حالات خطيرة في حصيلة أولية لما وصل مستشفيات القطاع خلال موجة التصعيد مساء اليوم.

وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرقي مدينة غزة.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إلى استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات نتيجة قصف إسرائيلي من طائرة مُسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين، عند مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

كذلك، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى استشهاد شاب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال، في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفا و513 شهيدا، و170 ألفا و745 مصابا.