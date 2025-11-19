أخبار اليمن : الأمم المتحدة تجدد ولاية الأونروا حتى 2029

الأمم المتحدة تجدد ولاية الأونروا حتى 2029اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن دعم لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وحظي القرار بتأييد 149 دولة مقابل معارضة 10 دول وامتناع 13 عن التصويت، معبرا عن أسف الجمعية العامة لعدم تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم أو الحصول على تعويضات، ومؤكدا أن أوضاعهم ما تزال مصدر قلق بالغ. وشدد القرار على ضرورة توفير المساعدات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.

كما أكد القرار أهمية استمرار عمل الأونروا دون عوائق إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرر تجديد ولاية الوكالة حتى 30 يونيو 2029.

وقبيل التصويت، شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في كلمة أمام اللجنة على أهمية تجديد ولاية الوكالة لمواصلة حماية ومساعدة لاجئي فلسطين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم. ودعا إلى ضمان تمويل كاف ومستدام لبرامج الأونروا وخدماتها الحيوية، محذرا من أن حقوق وحياة ومستقبل ملايين اللاجئين باتت على المحك.

وأشار لازاريني إلى اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2803، الذي يجيز تشكيل مجلس للسلام وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، معربا عن أمله في أن يشكل القرار خطوة نحو سلام دائم واحترام كامل لحقوق الإنسان.

وفي حديثه عن الضفة الغربية، كشف لازاريني أن أكثر من 32 ألف شخص نزحوا قسرا من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة خلال الفترة الأخيرة نتيجة عمليات القوات الإسرائيلية، وهو أكبر تشريد يشهده لاجئو فلسطين منذ عام 1967.